Fenomen Sibil Çetinkaya gömleğinin düğmelerini göbeğine kadar açtı! 'Giyinmesen de olurdu'

Fenomen Sibil Çetinkaya gömleğinin düğmelerini göbeğine kadar açtı! 'Giyinmesen de olurdu'

Fenomen Sibil Çetinkaya yazı sonuna kadar yaşamaya ve sosyal medya hesabından birbirinden cesur pozlar vermeye devam ediyor. Bronz teniyle büyüleyen güzel isme, hayranlarından yorum yağıyor.

10 Mayıs 1994 yılında dünyaya gelen Sibil Çetinkaya, yaz tatilini Bodrum'da ailesiyle geçiriyor.

Bazı işleri için İstanbul'a dönen ancak bir ayağı hep Bodrum'da olan fenomen, sosyal medya paylaşımlarını ise ihmal etmiyor.

Londra'da oyunculuk eğitimi almasına rağmen Youtube için içerikler üreten Sibil Çetinkaya, bu sayede tanınmaya başladı.

Hem Youtube hem de Instagram için içerikler üreten Sibil, geçtiğimiz hafta özel bir dergi çekimi için kamera karşısına geçti.

Burada bronz teni ve beyaz bikinisiyle pozlar veren Sibil Çetinkaya, hız kesmeden yeni karelerini yayınladı.

Şu sıralar İstanbul'da olan Sibil Çetinkaya, bir doğum günü daveti için süslendi ve yeni kareler çektirdi.

Mini eteği ve beyaz gömleği ile güzelliğine güzellik katan Sibil, verdiği pozlarla olay oldu.

Sibil'den yeni kareler

Beyaz gömleğinin bronz tenini daha çok ortaya çıkardığı Sibil Çetinkaya, sosyal medyaya damga vuran karelere imza attı.

Sık sık cesur pozlar paylaşan Sibil Çetinkaya, son kareleri iel yine yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Minicik eteği ile dolabın önünde ve çimenlerde poz veren Sibil Çetinkaya'ya güzelliğinin sırrı soruldu.

"Aşkım olaysın" diyen hayranları, kullandığı ürünleri daha sık paylaşması için fenomene istekte bulundu.