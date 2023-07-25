Fenomen Sibil Çetinkaya güneş banyosunda! Karamel teniyle boy boy paylaştı...

Sosyal medya fenomeni ve ifnluencer Sibil Çetinkaya, Instagram'ı sallamaya devam ediyor.
Medya ve oyunculuk alanında eğitimler aldıktan sonra sosyal medyaya ilgisini yoğunlaştıran Sibil Çetinkaya, her adımıyla adından söz ettiriyor.
Dila Tarkan, Şeyma Subaşı, Mert Vidinli gibi sosyetik isimlerle yakın olan Sibil Çetinkaya, şimdilerde tatilde.
Beğeni topladı
Hayatını takipçileriyle paylaşan 28 yaşındaki ünlü fenomen, yazın tadını çıkarttığı anları yayınlıyor.
Fiziği ve bronz teniyle göz kamaştıran Sibil Çetinkaya, objektif karşısına geçti.
Güneş banyosu yapan fenomen, peş peşe poz verdi.