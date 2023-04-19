Fenomen Sibil Çetinkaya'nın cüretkar kombini 'Yok artık' dedirtti! 'Dua Lipa'nın Türkiye şubesi' Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya iddialı kombinleri ile verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sunuyor. Sibil Çetinkaya'nın bu pozları takipçilerinden tam not aldı. İşte o kareler..

Ünlü sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya instagram paylaşımları ile gündemden düşmüyor. Sık sık paylaşım yapan Sibil Çetinkaya'nın cesur pozları sosyal medyanın gündeminde.

Güzelliği ve fiziği ile dikkatleri çekmeyi başaran Sibil Çetinkaya'nın instagramda 514 bin takipçisi bulunuyor.

28 yaşında olan Sibil Çetinkaya iddialı giyim tarzıyla bütün dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

1.73 boyunda ve 58 kilo olan Sibil Çetinkaya sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile büyük bir üne kavuştu.

Sibil Çetinkaya'nın son olarak katıldığı bir gecede giydiği kıyafet gündeme geldi. Çetinkaya iddialı elbisesiyle beğeni topladı.

İşte Sibil Çetinkaya'nın dikkat çeken son instagram fotoğrafları...