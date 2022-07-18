Fenomen Taha Duymaz'ın aylık geliri şoke etti!

Evinde yaptığı yemeklerle sosyal medyada ünlenen Taha Duymaz, aylık kazancını açıkladı. Duymaz'ın kazancıyla ilgili yaptığı açıklama sosyal medyanın gündemine oturdu.

Taha Duymaz, evinde yaptığı yemeklerle sosyal medyada ünlenerek geniş bir kitleye sahip oldu.

Hatay'ın Yayladağ ilçesinde bulunan Güveççi Köyü'nde yaşayan Durmaz, son dönemde dış görünüşündeki değişimiyle adından söz ettirmeye başladı.

Taha, geçtiğimiz aylarda burun estetiği geçirmiş bambaşka biri olmuştu.

Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın burnu sargılı olmasına rağmen inanılmaz bir değişim yaşadığı dikkat çekmişti.

Son zamanlarda yaptırdığı estetiklerle gündem olan fenomen Taha Duymaz, aylık kazancını açıkladı.

Duymaz, bir röportajında aylık kazancıyla ilgili sorulan soruları cevapladı.

Aylık kazancı sorulan ünlü fenomen, "Yemek markaları bana reklam vermiyor. Mesela benim sosyal medya fenomeni arkadaşlarımın aylık gelirleri 100 ile 150 bin... Benimki onun çeyreği! 'Keşke teklif gelse de hayatımın dönüm noktası olsa' diyorum" dedi.

Taha Duymaz'ın aylık gelirinin 25-40 bin TL arasında olduğu ortaya çıktı.