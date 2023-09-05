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Sosyal medya platformu Tiktok sayesinde üne kavuşan Yaren Alaca, güzelliğiyle dikkat çeken fenomenler arasında.
Henüz 21 yaşındaki Alaca, Instagram'da da 1 milyondan fazla takipçiye ulaştı.
Her paylaşımıyla adından söz ettiren Yaren Alaca, son kareleriyle beğeni aldı.
Havuz pozları
Sarı saçları ve mavi gözleriyle dikkat çeken fenomen, bikinisiyle poz vermelere doyamadı.
Havuza giren Yaren Alaca, ıslak ıslak objektife döndü.
Alaca'nın "sonu sürprizli" notuyla paylaştığı birbirinden cesur kareleri, takipçilerinin nabzını yükseltti.
İşte o kareler...