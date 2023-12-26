Ferdi Tayfur'u derbeder etti! Yeşilçam'ın şeytan kadını Canan Perver'in son hali "Şeytan" filmi ile hafızalara kazınan oyuncu Canan Perver, yıllar sonraki görüntüsüyle sevenlerini hüsrana uğrattı.

ensonhaber.com

Henüz 12 yaşında iken rol aldığı "Şeytan" adlı uyarlama Türk filmiyle tanınan Canan Perver, bir döneme damgasını vurdu.

İçine şeytan kaçan Gül adlı karakteri canlandıran Perver, ardından birçok ünlü isimle film çevirdi.

Ferdi Tayfur ve Canan Perver'in başrollerini paylaştığı, Temel Gürsu'nun yönettiği 1977 yapımı Türk filmi "Derbeder" de çok konuşuldu.

Uzun zamandır ekrandan uzak bir yaşam süren Canan Perver, merak ediliyor.

Son hali

Şimdilerde 61 yaşında olan ünlü sanatçı, sosyal medyada görüldü.

Gençliğinde güzelliği ile büyüleyen Perver'in yıllara meydan okuduğu gözler önüne serildi.

Görenler, "hala çok güzel", "resmen yaşlanmamış", "taş gibisin" yorumlarında bulundu.