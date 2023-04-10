Feriha'nın ağabeyi Mehmet'i bir de şimdi görün! "Karizmanın öz evladı" Adını Feriha Koydum dizisinde Mehmet karakterini canlandıran Melih Selçuk'un değişimi beğenildi.

Adını Feriha Koydum dizisi, bir döneme damga vuran yapımlar arasında yerini aldı.

2011-2012 yılları arasında yayınlanan ve karakterli hala hafızalarda yerini koruyan Medyapım imzalı dizi, 67 bölüm çekildi.

Başrollerini Vahide Perçin, Hazal Kaya, Çağatay Ulusoy ve Metin Çekmez'in paylaştığı dizi, büyük ilgi gördü.

Dizide Feriha'nın ağabeyi Mehmet karakterini oynayan Melih Selçuk, son haliyle görenleri şoke etti.

Gittikçe karizma oldu

7 Şubat 1984 yılında Mardin’de doğan Melih Selçuk, Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümü mezunu oldu.

Üniversite yıllarında gördüğü bir ilana başvurması sonucu oyunculuk kariyerine başladı.

Semih Kaplanoğlu'nun “Süt” isimli filmi ile sinema dünyasına adım atan Selçuk, ayrıca; “Kasaba”, “Adını Feriha Koydum”, "Pis Yedili", “O'nun Hikayesi”, “Adana İşi”, “Cenaze İşleri” gibi birçok dizi ve filmde yer aldı.

Şimdilerde Kuş Uçuşu dizisinde rol alan Melih Selçuk, Feriha'dan bu yana çok değişti.

Değişimi beğenilen yakışıklı oyuncuya takipçilerinden tam not geldi.