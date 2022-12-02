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- Fileli çorabıyla poz verdi! Nesrin Cavadzade derin yırtmacıyla mest etti! 'Ateş ediyorsun..'
Fileli çorabıyla poz verdi! Nesrin Cavadzade derin yırtmacıyla mest etti! 'Ateş ediyorsun..'
- 02.12.2022 - 10:28
Azeri asıllı Türk oyuncu Nesrin Cavadzade iddialı pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Instagram hesabından paylaştığı pozlar ile beğeni toplayan Nesrin Cavadzade sık sık magazin gündeminde yer alıyor.
Nesrin Cavadzade 30 Temmuz 1982 tarihinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de dünyaya geldi. Ünlü oyuncu 11 yaşındayken Türkiye'ye geldi. Nesrin Cavadzade Marmara Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü mezunudur.
Birçok dizi ve filmde rol alan Nesrin Cavadzade son olarak Show TV ekranlarında yayınlanan Üç Kuruş isimli dizide rol almıştır.
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Nesrin Cavadzade instagram hesabından bol bol fotoğrafar paylaşıyor. 3 milyon takipçisi bulunan Nesrin Cavadzade'nin son instagram paylaşımına beğeni yağdı.
İşte Nesrin Cavadzade'nin son instagram pozları..