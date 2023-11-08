Filenin zenginleri: Ebrar Karakurt'un serveti dudak uçuklattı Ülkemizi gururlandıran A Milli Kadın Voleybol Takımımız’ın yıldız oyuncusu Ebrar Karakurt’un serveti ortaya çıktı. Duyan kulaklarına inanamadı.

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2024 Paris Olimpiyatlarına katılmayı garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, başarısıyla adeta göz dolduruyor.

Filenin Sultanları, bu kez yıldız oyuncusunun servetiyle gündeme geldi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nda başarısıyla adından söz ettiren Ebrar Karakurt’un net serveti ortaya çıktı.

Geçtiğimiz haftalarda Rich Verse en zengin kadın voleybol oyuncularının yer aldığı bir liste yayınladı.

Listede Filenin Sultanları’ndan Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt da yer aldı.

Rusya’da forma terleten Karakurt’un serveti adeta dudak uçuklattı. Bakın ne kadar serveti varmış...

Ebrar Karakurt'un serveti dudak uçuklattı

A Milli Kadın Voleybol Takımımız’ın yıldızı Ebrar Karakurt’un net servetinin 4,2 milyon dolar olduğu belirtildi. Genç oyuncu en zengin kadın voleybolcular listesinde 13. sırada yer aldı.

En zengin voleybolcu ise toplam 12 milyon dolar servetle Brezilyalı Sheilla Castro oldu.