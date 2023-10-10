Filistin'i destekliyor! Yetişkin film oyuncusu Mia Khalifa'dan İsraillileri kızdıran paylaşım! Yetişkin film oyuncusu Mia Khalifa'nın, İsrail ile Filistin arasında yaşanan çatışmalar hakkında söylediği sözler İsraillileri kızdırdı. İşte o paylaşım..

ensonhaber.com

İzzeddin El Kassam Tugayları'nın İsrail'e karşı başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonunun yankıları sürüyor.

Sosyal medyada birçok isim Filistin ile İsrail arasında yaşanan olaylar hakkında paylaşım yaparak görüşlerini dile getiriyor.

Konu hakkında paylaşım yapanlar arasında eski yetişkin film oyuncusu Mia Khalifa'da yer aldı.

Mia Khalifa, 7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e karşı başlattığı operasyona yönelik sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Lübnan asıllı Mia Khalifa ilk olarak, "Lütfen birisi Filistin’deki özgürlük savaşçılarına telefonlarını yan çevirip videoları o şekilde çekmelerini söyleyebilir mi” sözleriyle gündeme gelmişti.

Mia Khalifa'nın paylaşımında Filistinliler için kullandığı özgürlük savaşçıları sözleri bazı takipçilerinin tepkisine neden oldu.

Mia Khalifa'nın bu paylaşımı İsraillilerin büyük tepkisini çekerken ünlü isim bu paylaşımı daha sonra silmişti.

Geçtiğimiz gün yeni bir paylaşım daha yapan Mia Khalifa "Sadece şunu belirtmek istiyorum ki, bu açıklama hiçbir şekilde şiddetin yayılmasını teşvik etmiyor. Özellikle özgürlük savaşçıları dedim. Çünkü Filistin halkı da öyle. Her gün özgürlük için savaşıyorlar" ifadelerini kullandı.