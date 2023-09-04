FİNALDE 41 SAYI! Melissa Vargas kimdir? Melissa Vargas aslen nereli? Filenin Sultanları, CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda şampiyon olurken şampiyonaya damgasını vuran Melissa Vargas'ın hayatı ve kariyeri merak uyandırdı. İşte milli voleybolcumuz Melissa Vargas'ın merak edilenleri..

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FIVB Milletler Ligi'nde şampiyon olan Filenin Sultanları şimdide CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda şampiyon olmayı başardı.

Milli takımımızda en dikkat çeken isim ise Küba asıllı milli voleybolcumuz Melissa Vargas oldu.

FIVB Milletler Ligi'nde sezonun en iyi oyuncusu seçilmeyi başaran Melissa Vargas, CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'na da damgasını vurdu.

Gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Melissa Vargas hakkında aramalar hız kazandı.

Filenin Sultanları, Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek ilk kez Avrupa şampiyonu olmayı başardı.

Turnuva boyunca mükemmel bir performans sergileyen Melissa Vargas, finalde 41 sayı atarak inanılmaz bir işe imza attı.

23 yaşındaki Melissa Vargas CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda MVP seçildi.

Peki, kimdir Melissa Vargas? İşte Melissa Vargas'ın merak edilenleri..

Melissa Vargas kimdir?

Tam adı Melissa Teressa Vargas Abreu olan Vargas 16 Ekim 1999'da Küba'da dünyaya geldi.

Lise yıllarında Cienfuegos Cuba takımıyla antrenmanlara çıkmaya başlayan Vargas, 12 yaşında Küba alt yaş milli takımlarında forma giymeye başladı.

16 yaşındayken Çekya takımlarından Agel Prostejov'a transfer olan Vargas Çekya'da voleybol oynarken ilk kez sakatlık yaşadı. Melissa Vargas tedavi olmak için ülkesi Küba'ya döndü ancak ülkesinin ona sunduğu koşulları beğenmeyen ailesi Vargas'ı özel bir hastanede tedavi ettirmek istedi.

Bu olayın ardından Küba Voleybol Federasyonu ile Vargas'ın arası açıldı ve federasyon aldığı bir karar ile Melissa Vargas'ı milli takımdan 4 sene men etme kararı aldı.

Vargas alınan bu kararın ardından İsviçre ekiplerinden Volero Zürih'e transfer oldu. Burada iyi bir performans sergileyen Vargas dikkatleri üzerine çekti. 2018-19 sezonunda Fenerbahçe’ye transfer oldu.

2021 yılında Türk vatandaşlığı alan Melissa Vargas'a, 9 Nisan'daki bir törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kimlik verildi. Türk vatandaşlığına geçmesiyle Melissa olan ilk adını Türkçeleştirerek Melisa olarak değiştirdi.

Melissa Vargas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederek, kendisine duyulan güvenden mutlu olduğunu, A Milli Kadın Voleybol Milli Takımı formasını giymek için sabırsızlandığını ve Türk Milli Takımı için elinden gelenin en iyisini yapacağını ifade etmişti.