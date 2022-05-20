Finale giden Seksenler'in yerini dolduracak dizi belli oldu! Kadrosu yıldızlar geçidi...

TRT1 yapımlarından sevilen dizi Seksenler, final kararı aldı. Ancak dizinin yapımcısı Birol Güven'in, Seksenler'i aratmayacak yeni bir diziye başladığı öğrenildi.

Yapımcılığını ve senaristliğini Birol Güven'in üstlendiği, yönetmenliğini ise Uğur Yağcıoğlu'nun yaptığı Seksenler dizisi, finale gidiyor.

10 sezondur TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan ve yayınlandığı günden bu yana ilgiyle takip edilen Seksenler, ekranlara veda edecek.

Özlem Türkad, Şoray Uzun, Ayşe Tolga, İlker Ayrık ve Zeynep Sever Demirel'in başrollerinden olduğu Seksenler'in yerine ise yeni bir dizi geleceği öğrenildi.

Seksenler gidiyor, Mükemmel Eşleşme geliyor

tv100'ün haberine göre, Seksenler için final bölümünü yazan yapımcı ve senarist Birol Güven, yine kolları sıvadı.

Birol Güven aynı Seksenler tadında yeni bir dizi başlayacağının müjdesini verdi.

Mint yapım imzalı "Görücü Usulü: Mükemmel Eşleşme" adlı dizi için hazırlıklara başlayan Birol Güven, haziran ayında ekibiyle sete çıkacak.

Mükemmel Eşleşme dizisinin oyuncu kadrosunda ise Ayşegül Günay, Cem Zeynel Kılıç, Eylül Öztürk, Ayhan Taş, Volkan Severcan ve Asuman Dabak gibi isimler var.