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    'Firdevs Hanım görmesin!' İşte Nebahat Çehre'nin 'ev hanımı' kombini

    Uzun süredir ekranlardan uzak olan Türk sinemasının usta oyuncularından Nebahat Çehre, spor tarzı ve fit görüntüsüyle dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 17.03.2022 - 15:28
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    'Firdevs Hanım görmesin!' İşte Nebahat Çehre'nin 'ev hanımı' kombini

    Aşk-ı Memnu gibi fenomen bir diziyle adını hafızalara Firdevs Hanım olarak kazıyan Nebahat Çehre, rahat tarzıyla kameralara yansıdı.

    Modayı yakından takip eden 77 yaşındaki usta oyuncu, fit fiziğiyle de ilgi çekiyor.

    1960 yılında Türkiye güzeli unvanına sahip olan Çehre, her yaşta ve her daim şık ve alımlı olmayı başarıyor.

    Kıyafetleri, gömlekleri ve aksesuarlarıyla her zaman uygun bir kombin yaratan Çehre,Çehre, mutfak alışverişinden dönerken görüntülendi.

    Aldığı eşyaları aracının bagajına yerleştiren Çehre, gazeteciler ile sohbet etti.

    İŞTE EV HANIMI NEBAHAT

    Nebahat Çehre, "Hep oyuncu Nebahat'ı görüyorsunuz, şimdi de ev hanımı Nebahat'ı görün" sözleri ile gazetecilere takıldı.

    Spor kıyafetler tercih eden oyuncuyu görenler, şaşkınlık yaşadı.

    Dizilerde hep gündelik hayat kombinlerinde bile şık ve havalı görülen Çehre için birçok sosyal medya kullanıcısı, "Aman Firdevs Hanım görmesin" yorumlarında bulundu.

    İşte Nebahat Çehre'nin rahat tarzı...

    Firdevs Hanım görmesin! İşte Nebahat Çehre nin ev hanımı kombini #1

    Firdevs Hanım görmesin! İşte Nebahat Çehre nin ev hanımı kombini #2

    Firdevs Hanım görmesin! İşte Nebahat Çehre nin ev hanımı kombini #3

    Firdevs Hanım görmesin! İşte Nebahat Çehre nin ev hanımı kombini #4


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