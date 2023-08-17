ensonhaber.com
Aşk Taktikleri 2 filmindeki cesur sahneleriyle uzun süre konuşulan Demet Özdemir, tatiline kaldığı yerden devam ediyor.
Erkenci Kuş, Doğduğun Ev Kaderindir, Çilek Kokusu, Adım Farah gibi dizilerde de boy gösteren Özdemir, güzelliğiyle ön plana çıkıyor.
Son zamanlarda sevgilisi Yunan DJ Sergio ile sık sık gündeme gelen ünlü oyuncudan cesur pozlar geldi.
Bikinili pozlarıyla büyüledi
Sosyal medya hesabını aktif kullanan 31 yaşındaki Demet Özdemir, havuzdan iddialı bikinisiyle poz verdi.
Cesur pozlarını peş peşe sıralayan güzel oyuncu, sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte parmak ısırtan o pozlar...
Yunanistan'dan ev alarak tatilini orada geçiren Demet Özdemir, kusursuz fiziğiyle takipçilerini büyülemeye devam ediyor.