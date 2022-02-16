Flash TV Al Sana Haber neden yok, bitti mi? Yeni adresi belli oldu...

Flash TV Al Sana Haber neden yok, bitti mi? Yeni adresi belli oldu...

Seyhan Soylu ve Nihat Doğan başta olmak üzere ünlü isimlerin yer aldığı Al Sana Haber programı bugün neden yayınlanmadı merak ediliyor. Peki Al Saba Haber neden yok, bitti mi? İşte detaylar...

Yayın hayatına yeniden devam eden Flash TV, Al Sana Haber programı ile reytinglerde başarı sağlıyordu.

Hafta içi her gün saat 15.00'te Seyhan Soylu, Nihat Doğan, Ebru Polat, Bahar Candan ve Nihat Doğan gibi ünlü isimleri buluşturan program, bugün ekranlara gelmedi.

Al Sana Haber programının izleyicileri ise, neden yayınlanmadığını merak ediyor.

Flash TV seyircileri arama motorlarında, "Al Sana Haber neden yok, bitti mi" sorularına yanıt arıyorken, moderatör Seyhan Soylu'dan açıklama geldi.

Peki Al Sana Haber bitti mi, devam edecek mi? İşte detaylar...

AL SANA HABER NEDEN YOK?

Moderatör Seyhan Soylu Al Sana Haber'in FLASH TV'den ayrıldığını açıkladı.

Soylu, kanal yönetimine ateş püskürerek, siyasi mobbing gördüğünü ifade etti.

Nihat Doğan ise, "Ben Seyhan Soylu ile geldim, Seyhan Soylu ile giderim. Biz para değil kardeş biriktirdik. Programlarınıza misafir olarak dahi gelmem." ifadelerini kullandı.

YOUTUBE'A GEÇTİ

Flash TV'de yayınlandığı ilk günden bu yana gündemden düşmeyen Al Sana Haber programı yayın hayatına YouTube'dan devam edeceği öğrenildi.

Program, hafta içi her gün saat 15.00 – 18.00 arası YouTube üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

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