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    Flash TV'nin 'Yalçın Abi'siydi... Son hali dumur etti!

    Flash TV ekranlarının simge yüzü Yalçın Çakır yıllar sonra ortaya çıktı. "Yalçın Abi" olarak tanınan ünlü televizyoncunun değişimi şoke etti.
    • Haber Merkezi
    • 16.12.2022 - 13:50
    • Güncelleme : 16.12.2022 - 14:10
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    Flash TV'nin 'Yalçın Abi'siydi... Son hali dumur etti!

    Türkiye'nin "Yalçın Abi"si...

    Flash Tv’nin sevilen sunucusu olan Yalçın Çakır, bir döneme sunduğu programlarla damga vurmuştu.

    Emekli olan Çakır, 2000’li yılların başlarında Yalan Testi, Yalçın Çakır ile Yüzleşme, Gerçeğin Peşinde gibi programlarla büyük ses getirmişti.

    Flash TV'nin sembolü haline gelen ünlü isim değişimiyle şaşırttı.

    Sektörü bırakmadı

    2018 yılında televizonu bırakan Çakır, şimdilerde gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

    Beyaz TV'den ayrıldıktan sonra Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gümüşlük beldesine yerleşen Çakır, kendisine ait bir haber sitesi kurdu.

    Çakır’ın aynı zamanda amatör ligde mücadele eden Gümüşlükspor için spor muhabirliği yaptığı öğrenildi.

    Flash TV nin Yalçın Abi siydi... Son hali dumur etti! #1

    Gören tanıyamadı

    60 yaşındaki Yalçın Çakır'ın aldığı kilolar, beyazlayan ve dökülen saçları dikkat çekti.

    İşte Çakır'ın son hali:

    Flash TV nin Yalçın Abi siydi... Son hali dumur etti! #2

    Flash TV nin Yalçın Abi siydi... Son hali dumur etti! #3

    Flash TV nin Yalçın Abi siydi... Son hali dumur etti! #4


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