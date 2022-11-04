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Fotoğraf çekiminde damadın geline söylediği cümle izleyenleri güldürdü

Fotoğraf çekiminde damadın geline söylediği cümle izleyenleri güldürdü

Düğün öncesi yapılan fotoğraf çekimleri sırasında damattan gelinin kulağına bir şeyler fısıldaması istendi. Bu sırada 'hayırlı cumalar' diyen damat izleyenleri kahkahaya boğdu.