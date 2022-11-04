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    Fotoğraf çekiminde damadın geline söylediği cümle izleyenleri güldürdü

    Düğün öncesi yapılan fotoğraf çekimleri sırasında damattan gelinin kulağına bir şeyler fısıldaması istendi. Bu sırada 'hayırlı cumalar' diyen damat izleyenleri kahkahaya boğdu.
    • Haber Merkezi
    • 04.11.2022 - 10:14
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    Fotoğraf çekiminde damadın geline söylediği cümle izleyenleri güldürdü

    Sosyal medyaya yansıyan bir video izleyenleri kırdı geçirdi.

    Düğün öncesi gerçekleştirilen bir fotoğraf çekimi sırasında fotoğrafçı, damada gelinin kulağına bir şeyler fısıldaması gerektiğini söyledi.

    Gelinin kulağına eğilen damat, romantik bir cümle kurmak yerine, "Hayırlı cumalar" dedi.

    Gelin kahkahayı patlattı

    Bu sözleri duyan gelin ise kendi tutamayarak kahkahayı patlattı.

    O keyifli anlar kameraya böyle yansıdı...

    Fotoğraf çekiminde damadın geline söylediği cümle izleyenleri güldürdü #1

    Fotoğraf çekiminde damadın geline söylediği cümle izleyenleri güldürdü #2


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