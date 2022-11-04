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- Fotoğraf çekiminde damadın geline söylediği cümle izleyenleri güldürdü
Fotoğraf çekiminde damadın geline söylediği cümle izleyenleri güldürdü
Düğün öncesi yapılan fotoğraf çekimleri sırasında damattan gelinin kulağına bir şeyler fısıldaması istendi. Bu sırada 'hayırlı cumalar' diyen damat izleyenleri kahkahaya boğdu.
- Haber Merkezi
- 04.11.2022 - 10:14
Sosyal medyaya yansıyan bir video izleyenleri kırdı geçirdi.
Düğün öncesi gerçekleştirilen bir fotoğraf çekimi sırasında fotoğrafçı, damada gelinin kulağına bir şeyler fısıldaması gerektiğini söyledi.
Gelinin kulağına eğilen damat, romantik bir cümle kurmak yerine, "Hayırlı cumalar" dedi.
Gelin kahkahayı patlattı
Bu sözleri duyan gelin ise kendi tutamayarak kahkahayı patlattı.
O keyifli anlar kameraya böyle yansıdı...