Fotoşop değil gerçek! Yüzünü güneş bu hale getirdi...İşte koruyucunun önemi! Güneş koruyucu kullanmanın önemini gözlerinizle görmek istiyorsanız, Kanadalı tır şoförü Bill McElligot'a bakabilirsiniz. Yüzünün bir tarafı direkt güneş alan şoför, 20 yıl daha yaşlı gözüküyor.

"Güneş kremi sürmezsek ne olur" diye merak ediyorsanız, hemen yanıtlayalım.

Güneş ışınlarına vücudumuzun ihtiyacı elbette vardır. Güneş, bulunmaz bir D vitaminidir. Ancak kontrolsüz bir şekilde güneşin altına yatmak, saatlerde güneş ışınlarına maruz kalmak, bronzlaştığımızı sanırken cildimize eziyet etmek demektir.

Küresel ısınmanın da etkisiyle, ozon tabakasının delinmesi git gide artıyor. Bu durumda, güneşin zararlı zararsız bütün ışınları direkt cildimize yansıyor.

Güneş ışığı deri katmanlarını geçen ultraviyole (UVA ve UVB) içerir. Hem UV A hemde UV B ışını kırışıklıklara neden olan zararı dışında enfeksiyonlara karşı savunma sistemini zayıflatır.

Yaşlanmaya bağlı deri bozuklukları ve kansere neden olur. Bu nedenle günlük hayatımızda bile güneş koruyucu sürmeden dışarı çıkmamalıyız.

Güneş yüzünden oldu

Güneş kreminin önemi, haberlere konu olan bir tecrübeyle sabittir.

Kanada'da 28 yıldır tır şoförlüğü yapan Bill McElligot'ın yüzünün sol kısmı mesleğinden dolayı sağ tarafına göre çok daha fazla güneş ışığına maruz kaldı. Bu nedenle, 69 yaşındaki şoförün yüzünün iki tarafı birbirinden oldukça farklı görünüyor.

'The New England Journal of Medicine' dergisinde yayınlanan ve Güneş'in cilde verdiği zararı açıkça görmenin mümkün olduğu fotoğrafında McElligot'ın yüzünün sağ tarafıyla, sol tarafı arasında neredeyse '20 yaş fark' var.