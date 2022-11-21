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    • FOX TV'nin yeni dizisi Hayatımın Şansı tanıtım videosuyla yıktı geçti! İşte dizinin konusu ve oyuncu kadrosu!

    FOX TV'nin yeni dizisi Hayatımın Şansı tanıtım videosuyla yıktı geçti! İşte dizinin konusu ve oyuncu kadrosu!

    FOX TV ekranlarından yepyeni dizi müjdesi geldi. Yakında izleyicisiyle buluşacak olan Hayatımın Şansı dizisi konusu ve oyuncuları araştırılıyor. İşte detaylar...
    • 21.11.2022 - 14:28
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    FOX TV'nin yeni dizisi Hayatımın Şansı tanıtım videosuyla yıktı geçti! İşte dizinin konusu ve oyuncu kadrosu!

    Sezon ortasında var olan dizilerin dışında FOX TV, yeni dizisi Hayatımın Şansı ile seyircilerde merak uyandırdı.

    NTC Medya imzalı heyecanla beklenen dizinin yönetmen koltuğunda Cemal Şan oturuyor. Senaryosunu ise Bekir Baran Sıtkı kaleme alıyor.

    FOX TV ekranlarında yayınlanmak üzere çekimlere başlayacak olan Hayatımın Şansı dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı. Tanıtım büyük ilgi gördü.

    Dizinin konusu

    Yonca (Şifanur Gül), küçük kızı Sare ile hayata tutunmaya çalışan yirmili yaşlarının ortasında genç bir annedir.

    Bir yandan hayatın zorlukları ile tek başına boğuşurken, bir yandan da Sare’nin biyolojik babasının açtığı velayet davası ile uğraşmaktadır.

    Her şeyin çıkmaza girdiği bir anda, hayatını değiştiren bir teklif alır. Artık Yonca için yeni bir hayat başlıyordur. Ama bilmediği; yağmurdan kaçarken, doluya tutulacağıdır…

    FOX TV nin yeni dizisi Hayatımın Şansı tanıtım videosuyla yıktı geçti! İşte dizinin konusu ve oyuncu kadrosu! #1

    Oyuncuları

    • Şifanur Gül
    • Ali Can Yücesoy
    • Musa Uzunlar
    • Aslı Samat
    • Hale Soygazi
    • Erkan Avcı
    • Neslihan Arslan
    • Kemal Uçar
    • Aslıhan Kapanşahin
    • Tuğçe Yolcu
    • Toygun Elaldı

    Hayatımın Şansı tanıtım videosu İZLE

    FOX TV nin yeni dizisi Hayatımın Şansı tanıtım videosuyla yıktı geçti! İşte dizinin konusu ve oyuncu kadrosu! #2


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