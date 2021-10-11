Teşkilat Zehra diziden ayrılıyor mu? Başı fena dertte!

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu alan dizisi Teşkilat'ın yeni bölüm fragmanına Zehra'nın vedası damga vurdu. Peki Teşkilat dizisi Zehra ayrılıyor mu? Mektupla duyurdu...

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu gibi isimlerin yer aldığı Teşkilat dizisi, 17. yeni bölümüyle 10 Ekim Pazar akşamı TRT 1'de seyirci karşısına çıktı.

Teşkilat son bölümde, eski eşi sondaj gemisine yapılan saldırıda ölen Zehra, kızı için MİT'in özel ekibinden ayrılma kararı aldı.

Serdar ise Zehra'ya 'Gitme' dedi. Ancak Zehra'nın "Bana kalmam için tek bir sebep söyle" sözlerine Serdar ise "Sana ihtiyacımız var" yanıtını verdi. Serdar'ın "Sen gittiğin için bir yanım eksik" sözleri dikkat çekerken, birbirlerine sarılan ikili arasında duygusal anlar yaşandı.

Ardından 18. bölüm fragmanı yayınlanan dizi, seyircilerini tedirgin etti.

Fragmanda Zehra'nın "Ekiptekiler beni evde, evdekiler ise mezarda sanıyor" sözleri dikkat çekti. Ancak ekipten ayrılan Zehra kaçırılarak işkence görüyor.

Peki Teşkilat'ta Zehra'ya ne olacak? Deniz Baysal diziden ayrılacak mı? İşte ayrıntılar...

TEŞKİLAT ZEHRA DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Halit Başkan'a kaleme aldığı veda mektubunda “Ayrılık vakti geldi. Kızımı hem annesiz hem babasız bırakabileceğimi sanmıyorum. Bu benim görevimi de layığı ile yerine getirmeme mani olacak. Son karar elbet sizin, lütfen istemeyerek de olsa bu kutsal vazifeden affımı kabul edin.” ifadeleri yer almış 10 Ekim günü yayımlanan bölümünde ise ekip arkadaşlarına vedası gündeme oturdu.

Oyuncu yayımlanan 18. yeni bölüm fragmanında da yer aldı. Kadrodan çıkmayacağı ön görülen Deniz Baysal'ın ayrılmasına yönelik bir açıklama yapılmadı.

Aynı zamanda Deniz Baysal'ın Twitter'dan yaptığı "Ah Zehra, üzümlü kekim" paylaşımı da ayrılığın gündemde olmadığını bir nevi doğruladı.