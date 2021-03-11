Friends dizisi Netflix'te ne zaman yayınlanacak? Netflix Friends yayın tarihi..

20'li yaşlarda olan üçü kız, üçü erkek altı farklı karakterdeki bir arkadaş grubunun Amerika'nın New York şehrinde yaşadıkları hayat dolu hikayelerden oluşuyor. İç ısıtan dostlukları ile birbirinden farklı maceralara giren grubun öyküsünü anlatan dizi, yıllar önce final yapmasına rağmen hala büyük ilgi görüyor.

Toplam 10 sezon ve 235 bölümden olulşan efsane dizide, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry ve David Schwimmer başrolleri paylaşıyor.

Dizini sıkı takipçileri yayın tarihine dair araştırmalar yapıyor. Peki Netflix Friends ne zaman yayınlanacak? İşte Netflix'ten Friends açıklaması..

FRİENDS NE ZAMAN NETFLİX'TE YAYINLANACAK?

Twitter hesabından açıklama yapan Netflix, Friends dizisinin yayın tarihini şu sözlerle duyurdu:

“Friends 1 Nisan’da geliyor diye “Şaka mı bu?” diyenleriniz var görüyorum, bunun şakası mı olur.”

Öte yandan 2004 yılında final yapan dizinin 1 saatten oluşacak tek seferlik özel bölümün çekimlerinin de önümüzdeki nisan ayında başlaması bekleniyor.

FRİENDS DİZİ KONUSU

Friends dizisi günümüzde halen daha izlenilen ve 20’li yaşlarında herbiri birbirinden farklı olan 3 kadın ve 3 erkek karakterden oluşan 6 gencin New York’ta yaşamakta oldukları komik, eğlenceli ve aynı zamanda hayat dolu olan maceralarını anlatmaktadır.

Bu dizi sürekli olarak birlikte vakit geçirdikleri Central Perk Cafe’de dizi karakterlerinin komedilerine eşlik etmektedir. Dizide Rachel Green adlı karakter düğününden kaçıp New York'ta bulunan bir restoranda aşçılık yapan ve çocukluk arkadaşı olan Monica Geller'ı bulmaya gider ve Monica'nın evine yerleşmektedir.

Sonrasında onun eğlenceli arkadaş grubuna katılmaktadır. Bu grupta bulunan kişiler: ünlü olma hayali kuran aktör Joey Tribbiani, masöz ve müzisyen olan Phoebe Buffay, iş adamı olan Chandler Bing ve Monica'nın abisi, yeni boşanmış olan paleontolog Ross Geller kişilerinden oluşmaktadır.

Rachel ailesinin yardımını almadan yaşama yeniden tutunmaya çalışır ve grubun sık olarak gittiği Central Perk Cafe'de garson olarak işe başlar. Dizide bu altı karakter de dizi boyunca pek fazla romantik ilişkiye girer ve bunlardan bazıları ciddiyken bazıları kısa sürelidir.

FRİENDS DİZİ OYUNCULARI

Friends dizinin başrol oyuncuları efsane oyunculardır. Bunlar: Jennifer Aniston başta olmak üzere, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow, Matthew Perry ve David Schwimmer'dir.

Dizide toplamda 34 farklı oyuncular bu hikayeye ortak olmaktadır.