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    Frikikte sınır tanımadı! Yüsra Geyik kusursuz fiziğiyle parmak ısırttı...'Eh seni Zeliş Çoban'

    Arka Sokaklar'ın Zeliş'i olarak akıllara kazınan Yüsra Geyik, cesur paylaşımlarına devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 17.12.2022 - 17:15
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    Frikikte sınır tanımadı! Yüsra Geyik kusursuz fiziğiyle parmak ısırttı...'Eh seni Zeliş Çoban'

    Ekran macerasına küçük yaşlarda başlayan Yüsra Geyik, cesur pozlarıyla gündemde...

    15 yıl boyunca Arka Sokaklar'da rol alan Yüsra Geyik'i hemen hemen herkes Hüsnü Çoban'ın büyük kızı Zeliha Çoban, nam-ı diğer Zeliş olarak tanıyor.

    Hayat Bilgisi ve Camdaki Kız dizilerinde de boy gösteren Yüsra Geyik, sosyal medyada adından söz ettirmeyi başarıyor.

    Instagram hesabından paylaştığı birbirinden iddialı pozlarıyla adeta damga vuruyor.

    Dekolte arşta

    Son olarak siyah mini bir elbise giyen Yüsra Geyik, paylaşımlarıyla olay oldu.

    Kamera karşısına geçen ünlü oyuncu, adeta fizik gösterisi yaptı.

    Takipçilerinin gözünden kaçmayan dekolteye, binlerce beğeni ve yorum geldi.

    Frikikte sınır tanımadı! Yüsra Geyik kusursuz fiziğiyle parmak ısırttı... Eh seni Zeliş Çoban #1

    Frikikte sınır tanımadı! Yüsra Geyik kusursuz fiziğiyle parmak ısırttı... Eh seni Zeliş Çoban #2

    Frikikte sınır tanımadı! Yüsra Geyik kusursuz fiziğiyle parmak ısırttı... Eh seni Zeliş Çoban #3


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