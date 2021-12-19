Haberler

Medya Haberleri

Fulya Öztürk'ün eski hali hayranlarını şoke edecek! O karesini gören...

Fulya Öztürk'ün eski hali hayranlarını şoke edecek! O karesini gören...

'Fulya ile Umudun Olsun'u sunan Fulya Öztürk, eski hali ile gündem oldu. Hem muhabirlik hem de sunuculuk dönemi ile herkesin beğenisini kazanan Öztürk, eski karesi ile hayranlarını şaşırttı.