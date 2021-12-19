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- Fulya Öztürk'ün eski hali hayranlarını şoke edecek! O karesini gören...
Fulya Öztürk'ün eski hali hayranlarını şoke edecek! O karesini gören...
- Haber Merkezi
- 19.12.2021 - 17:23
- Güncelleme : 19.12.2021 - 17:30
Muhabir olduğu dönemde yaptığı haberlerle herkesin ilgisini çeken Fulya Öztürk, FOX ekranlarına transfer oldu.
FOX ekranlarında "Fulya ile Umudun Olsun" programını sunan Fulya Öztürk, amacının iyilik olduğunu söylemişti.
Geçtiğimiz haftalarda da koronaya yakalan Öztürk, uzun bir sürenin ardından yeniden ekranlara döndü.
Programda işlediği konular ve konuklarıyla herkesin konuştuğu Fulya Öztürk, yıllar önceki hali ile gündem oldu.
Sunucunun yıllar önceki halini gören hayranlarının bazıları şaşırırken, bazıları değişmediğini belirtti.
FULYA ÖZTÜRK'ÜN YILLAR ÖNCEKİ HALİ
5 Ocak 1989 tarihinde Adana'da doğan ve 2008'de CNN TÜRK'te çalışmaya başlayan Fulya Öztürk, FOX'a transfer olarak adından söz ettirmişti.
Yeni bir programa başlayan ve iyilik hareketi ile herkesi ayağı kaldırmak isteyen Öztürk, yıllar önce çekilmiş bir karesi ile gündeme geldi.
Öztürk'ün yıllar önce çekilmiş olan karesinde gülüşünün ise değişmediği görüldü.