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Funda Arar'ın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Aras

Funda Arar'ın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Aras

Hem şarkıcı hem anne olan Funda Arar, oğlunu gözlerden uzak büyütüyor. Zaman zaman sosyal medya hesabından oğlu ile fotoğraflar paylaşan Arar, son halini paylaşmaktansa "TBT" yapmayı tercih ediyor.