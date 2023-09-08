Furkan Kızılay'ın aşk pozu sosyal medyanın gündemine oturdu! Takipçileri yorum yağmuruna tuttu.. Ünlü oyuncu Furkan Kızılay sosyal medya hesabından paylaştığı aşk pozu ile dikkatleri üzerine çekti. İşte ünlü ismin o paylaşımı..

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Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı Havuç karakteri ile tanınan oyuncu Furkan Kızılay sosyal medya hesabından sevgilisi ile bir karesini paylaştı.

Furkan Kızılay'ın bu paylaşımı kısa süre içerisinde sosyal medyanın gündemine oturdu.

Uzun süredir bir dizi projesinde yer almayan Furkan Kızılay geçtiğimiz yıllarda Survivor'a katılarak ekranlara çıkmıştı.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Furkan Kızılay yaptığı son paylaşım ile dikkatleri üzerine çekti.

Sevgilisi Tutku Yılmaz ve arkadaşları ile tatile giden Furkan Kızılay yaptığı paylaşım ile beğeni topladı.

İşte Furkan Kızılay ve sevgilisinin aşk pozu..

Furkan Kızılay paylaşımına "Epic fail desen var. Dikkat eksikliği desen var. Romantiklik desen var. Sevgi desen var. 4 foto hepsinin anlattığı şey farklı" notunu ekledi.

Sevgilisi ile sık sık paylaşım yapan Furkan Kızılay'ın bu paylaşımları takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor.

Furkan Kızılay ve sevgilisi Tutku Yılmaz'ın bazı Instagram paylaşımlarını sizler için derledik. İşte o pozlar..