Futbol sahasından dizi setine: Efsane futbolcu, Ben Bu Cihana Sığmazam dizisine geliyor… ATV ekranlarında yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi, seyircileri şaşırtmaya devam ediyor. Bir dönem Beşiktaş'a transfer olan yıldız oyuncu, dizinin kadrosuna dahil oldu.

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ATV ekranlarında izleyiciyi adrenalin dolu anlara sürükleyen Ben Bu Cihana Sığmazam, son bölümüyle seyircilerine büyük bir gerilim yaşattı.

Dizi, izleyicileri ekran başına kilitleyen olaylarla geceye damga vururken, yeni karakterlerin gelişi ve yaşananlar karşısında seyirciler şaşkınlıkla izlemeye devam ediyor.

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Ali Seçkiner Alıcı, Ozan Akbaba ve Ragıp Savaş gibi deneyimli isimlerin yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam, kadrosuna peş peşe yeni oyuncuları dahil etmeye devam ediyor.

Özellikle Ozan Akbaba'nın Azeri iş adamı Emir Gardaşov rolüyle diziye katılması, dizinin sadık hayranları arasında büyük bir mutluluk yarattı.

Öte yandan diziye bomba gibi bir isim daha dahil oldu. Bir dönem Beşiktaş'a transfer olmuştu, şimdi TV ekranlarında!

Serenay Aktaş, Ben Bu Cihana Sığmazam kadrosunda!

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisine son olarak eski futbolcu ve oyuncu Serenay Aktaş dahil oldu. Dizide Emir Gardaşov’un partneri olarak rol alacak.

Serenay Aktaş, daha önce Survivor All Star yarışmasına da katılmıştı.