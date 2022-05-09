Futbolcu İlkay Gündoğan'ın model sevgilisi Sara Arfaoui bikinisiyle ortalığı yaktı! 'Hatun yıkılıyor..'

Futbolcu İlkay Gündoğan'ın sevgilisi Sara Arfaoui, sosyal medya hesabından verdiği pozlarla gündem oldu. Sara Arfaoui'nin bikinili pozlarına takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı.

24 Ekim 1990 yılında dünyaya gelen ve Manchester City takımında forma giyen İlkay Gündoğan, evlenmeye hazırlanıyor.

Model sevgilisi Sara Arfaoui'ye aralık ayında evlilik teklifi eden İlkay Gündoğan, uzun süre konuşulmuştu.

Milli voleybolcu Naz Aydemir'in kuzeni olduğu bilinen İlkay Gündoğan, sevgilisi ile verdiği aşk dolu pozlarla adından söz ettiriyor.

Yeşil sahalar dışında özel hayatıyla gündem olan İlkay Gündoğan'ın büyük aşkı ise cesur pozlarla gündeme gelen bir model..

Güzelliği ve kusursuz fiziği ile sosyal medyanın tozunu attıran Sara Arfaoui, pozlarıyla herkesin beğenisini kazanıyor.

İlkay Gündoğan'ın sevgilisi görenin aklını başından aldı

Sara Arfaoui, bikinili pozuyla binlerce beğeni aldı. Kusursuz bir fiziğe sahip olduğu görülen güzel isim, görenlerin aklını başından almayı başardı.

İlkay Gündoğan, evlenme teklifi ettiği Arfaoui ile yaptığı paylaşımda, "Ömür boyu benim... Yakında Bayan Gündoğan" diye yazmıştı.

Sara Arfaoui ise teklife evet dediğini şu ifadelerle belirtti:

"Evet, evet, evet! Sen benim en iyi arkadaşım, her şeyim. Bunun gerçek olduğuna inanamıyorum. Sevgin için teşekkürler."