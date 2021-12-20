Futbolcuların mesajlarını ifşa etmişti! Cinsiyet değiştiren Beren Güney'in son hali şoke etti

Futbolcuların kendisine attığı mesajları ifşa etmesiyle gündeme gelen Instagram fenomeni Beren Güney, son hali ile yeniden gündem oldu. Estetik ameliyatlara verdiği paralar ise dudak uçuklattı.

Barbie bebeğe benzemek için saysız operasyonlar geçiren Beren Güney, futbolcuların sosyal medya üzerinden attığı mesajları ifşa etmişti.

Sosyal medya fenomeni, basketbolcu Kerem Tunçeri'nin mesajlarını ifşa etmesiyle uzun süre gündemde kalmıştı.

Asıl ismi Tolga İmanoğlu oğlu Beren Güney, yurt dışında sayısız ameliyat geçirdikten sonra Türkiye'ye geldi.

Sosyal medya üzerinden birbirinden cesur pozlar paylaşan Güney, yeniden son hali ile gündeme geldi.

BEREN GÜNEY'İN SON HALİ HERKESE ŞOKE ETTİ

Basketbolcu Kerem Tunçeri'nin kendisine attığı mesajları ifşa etmesinden sonra takipçi sayısı artan Güney'in şimdilerde 500 bin takipçisi bulunuyor.

Paylaştığı her kare ile sosyal medya kullanıcılarını şaşırtan Güney, Mohamed Elneny'nin kendisine attığı mesajları, "Ya bu futbolcuların benimle derdi ne acaba" diyerek ifşa etmişti.

Sayısız operasyon geçiren Güney, katıldığı bir programda süreci şu sözlerle anlattı;

"Ses inceletme operasyonu geçirdim ve onun sonrasında hormon tedavisi geldi. Ardından göğüs ameliyatı oldu. Sonrasında cinsiyet değiştirme operasyonu oldu. Aynaya baktığımda kendimi yeterli hissediyordum o zamanlar.