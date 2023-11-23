Futbolu bırakıp yetişkin film sektörüne geçmişti! Eski futbolcu hayatını kaybetti.. Futbolu bırakan ve yetişkin film sektörüne geçiş yapan eski Crystal Palace futbolcusu Oliver Spedding hayatını kaybetti.

ensonhaber.com

Bir dönem Premier Lig'de Crystal Palace forması giyen eski futbolcu Oliver Spedding, futbolu bırakarak yetişkin film sektörüne geçiş yapmıştı.

Daha çok para kazanmak istediğini belirterek futbolu bırakan ve yetişkin film sektörüne geçiş yapan eski Crystal Palace futbolcusu Oliver Spedding, 34 yaşında hayatını kaybetti.

Oliver Spedding'in ölüm haberini futbolcuyken formasını giydiği takımlardan biri olan Croydon duyurdu.

Croydon tarafından yapılan açıklamada "Oliver birkaç dönem boyunca kulüpte oynadı ve takım için her zaman elinden gelenin en iyisini yapan, çok sevilen bir kişiydi. Oliver, kulüpteki herkes tarafından çok özlenecek" ifadelerine yer verildi.

Pişman olmuştu

Futbolu bırakan Oliver Spedding, "Crystal Palace’ta oynamaya devam etseydim daha çok para kazanabilirdim" sözleriyle dikkat çekmişti.

Eski futbolcu 34 yaşında hayatını kaybetti. Oliver Spedding'in ölüm sebebi hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı..