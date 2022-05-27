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    'Füzeler ateşlemeye hazır' Serel Yereli derin dekoltesiyle sosyal medyayı salladı!

    Kariyerine Londra'da devam etme kararı alan oyuncu ve şarkıcı Serel Yereli, son karesiyle sosyal medyayı salladı. Yereli, derin dekolteli pembe büstiyeriyle peş peşe pozlar verdi.
    • Haber Merkezi
    • 27.05.2022 - 12:50
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    'Füzeler ateşlemeye hazır' Serel Yereli derin dekoltesiyle sosyal medyayı salladı!

    Türkiye'de oyunculuk deneyen ancak ardından İngilte'ye dönme kararı alan Serel Yereli, sosyal medyada adından söz ettiriyor.

    Bodrum Masalı adlı dizide canlandırdığı Alara karakteri ile yıldızı parlayan Serel Yereli, müzik yapmak için Londra'ya yerleşti.

    19 Nisan 1995 yılında İzmir’de dünyaya gelen Sereli Yereli, babasının hentbol federasyonu başkanlığındaki görevinden ötürü ortaokulu da yurt dışında okudu.

    Serel Yereli, kısa süreli bir Türkiye macerasının ardından yeniden dönüş yaptı.

    Yıldız popçu Aleyna Tilki ile de yakın arkadaş olan Serel Yereli, Instagram hesabındaki cesur pozlarıyla gündeme damga vuruyor.

    Serel Yereli'den dekolte şov

    Sarı saçları ve mavi gözleriyle dikkat çeken 27 yaşındaki Serel Yereli, iddialı karelerine bir yenisini ekledi.

    Pembe büstiyeri ile derin bir göğüs dekoltesi veren Yereli, o anları kaydetti.

    Instagram hesabından paylaşım yapan ünlü isim, fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu.

    Serel Yereli'ye, "Füzeler ateşe hazır", "Muhteşemsin", "Nazar değmesin", "Silikon mu" yorumları geldi.

    Füzeler ateşlemeye hazır Serel Yereli derin dekoltesiyle sosyal medyayı salladı! #1

    Füzeler ateşlemeye hazır Serel Yereli derin dekoltesiyle sosyal medyayı salladı! #2

    Füzeler ateşlemeye hazır Serel Yereli derin dekoltesiyle sosyal medyayı salladı! #3

     


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