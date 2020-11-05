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Galaksinin Koruyucuları 2 filmi oyuncuları kimler? Galaksinin Koruyucuları filmi ne zaman?

Galaksinin Koruyucuları 2 filmi oyuncuları kimler? Galaksinin Koruyucuları filmi ne zaman?

Başrollerinde Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista ve Bradley Cooper'ın olduğu "Galaksinin Koruyucuları 2 filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor.