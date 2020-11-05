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- Galaksinin Koruyucuları 2 filmi oyuncuları kimler? Galaksinin Koruyucuları filmi ne zaman?
Galaksinin Koruyucuları 2 filmi oyuncuları kimler? Galaksinin Koruyucuları filmi ne zaman?
- Haber Merkezi
- 05.11.2020 - 17:40
Galaksinin Koruyucuları 2 filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor.
2014 yılında Marvel tarafından çekilen Galaksinin Koruyucuları filminin devam niteliğinde olan Galaksinin Koruyucuları 2 filmi hakkında merak edilenler…
GALAKSİNİN KORUYUCULARI 2 KONUSU NEDİR?
“Galaksinin Koruyucuları 2” filminde ekip uzayın uzak noktalarına yolculuklar ederken bir yandan da galaksiyi korumak adına farklı maceralara atılıyor. Koruyucular, artık aileleri haline gelen ekipte birbirlerini düşmanlara karşı korumak için savaşırken, Starlord olan Peter Quill’in gizemli geçmişinin sırları da çözülmeye başlıyor. Eski düşmanlar yeni müttefiklere dönüşürken, hayranların klasik çizgi romanlardaki favori karakterleri kahramanların yardımına koşuyor.
GALAKSİNİN KORUYUCULARI 2 FİLMİ HANGİ KANALDA?
Galaksinin Koruyucuları 2 filmi, 5 Kasım Perşembe günü Kanal D ekranlarında saat 20.00 ve 22.45'de izleyicilerle buluşacak.
GALAKSİNİN KORUYUCULARI 2 FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
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Chris Pratt
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Zoe Saldana
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Dave Bautista
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Vin Diesel
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Bradley Cooper
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Michael Rooker
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Karen Gillan
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Sean Gunn
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Glenn Close
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Pom Klementieff
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Elizabeth Debicki
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Chris Sullivan
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Kurt Russell