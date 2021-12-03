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- Galatasaray - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Lazio - GS maçı tarihi
Galatasaray - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Lazio - GS maçı tarihi
- Haber Merkezi
- 03.12.2021 - 14:16
2021 UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda namağlup yoluna devam eden Galatasaray, 5 maç sonunda 11 puana ulaşmış oldu.
Toplamda 3 galibiyet, 2 de beraberlik yaşayan Galatasaray, grubundaki son maçına İtalya'nın başkenti Roma'da Lazio karşısında çıkacak.
Sarı kırmızılı takım, son maçta Lazio'ya yenilmediği takdirde grubu lider olarak tamamlayacak. Aslan, deplasmanda rakibine kaybederse grubu ikinci olarak noktalamış olacak.
Peki Galatasaray - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Galatasaray - Lazio maçına dair merak edilenler...
GALATASARAY - LAZIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Avrupa Ligi Galatasaray - Lazio maçı, 9 Aralık 2021 Perşembe günü oynanacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşma, 23:00'te başlayacak.
GALATASARAY - LAZIO MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Galatasaray - Lazio karşılaşması, dijital yayın platformu Exxen üzerinden canlı yayınlanacak.
Bu heyecan doku müsabakayı izlemek isteyen futbolseverlerin ExxenSpor paketini satın almaları gerekiyor. Acun Ilıcalı'ya ait olan platforma Exxen*com üzerinden erişim sağlanabiliyor.
Platforma üye olduktan sonra spor paketine üye olarak temsilcilerimizin yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını ayda 34,90 ödeyerek izleyebiliyorsunuz.
GALATASARAY MUHTEMEL İLK 11'İ
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Morutan, Cicaldau, Diagne.