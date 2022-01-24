Galatasaray'a üye oldu! Leyla Tanlar kimdir, kaç yaşında?

Galatasaray'a üye oldu! Leyla Tanlar kimdir, kaç yaşında?

''Paramparça'' dizisiyle büyük bir üne kavuşan oyuncu Leyla Tanlar, Galatasaray'a üye oldu. Tanlar, üyelik beratını Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan aldı. Peki Leyla Tanlar kimdir, kaç yaşında?

Başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Erkan Petekkaya, Ebru Özkan ve Alina Boz'un yer aldığı ''Paramparça'' dizisiyle tanınan oyuncu Leyla Tanlar, Galatasaray'a üye oldu.

Leyla Tanlar'a üyelik beratını Galatasaray Başkanı Burak Elmas verdi.

O anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Tanlar, paylaşımına ''Başkanım'' notunu düştü.

Peki Leyla Tanlar kimdir, kaç yaşında? İşte Galatasaray'a üye olan oyuncu Leyla Tanlar'ın biyografisi...

LEYLA TANLAR KİMDİR?

13 Aralık 1997 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Leyla Tanlar, İtalyan lisesinden mezun oldu. Eğitimine Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar bölümünde devam eden Tanlar, Akademi 35Buçuk'ta eğitim aldı.

Oyunculuk kariyerine 2014 yılında rol aldığı ''Paramparça'' dizisiyle başlayan Tanlar, aynı yıl Gelişim Üniversitesi'nden 'En Çok Gelecek Vaad Eden Oyuncu Ödülü'nü aldı.

Genç oyuncu, ''Şahin Tepesi'' adlı dizinin ardından Fox Tv'de yayınlanan ''Ferhat ile Şirin'' dizisinde Şirin karakteriyle izleyici karşısına çıktı.