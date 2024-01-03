Galatasaray'ın eski yıldızı Seçil Erzan'dan bu sözlerle kurtulmuş: "O işe kafa yoramayacağım" Galatasaray'ın eski yıldızı Lukas Podolski'nin Seçil Erzan'dan "O işe kafa yoramayacağım" diyerek kurtulduğu ortaya çıktı.

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2023 yılının en çok konuşulan dolandırıcılık davasında yeni bir detay daha ortaya çıktı. Galatasaray'ın eski yıldızı Podolski'nin dolandırılmaktan son anda kurtulduğu öğrenildi.

Spor dünyasının ünlü isimlerini dolandırmasıyla gündeme gelen bankacı Seçil Erzan’ın Podolski'yi de bu fona davet ettiği ancak o ismin reddettiği ortaya çıktı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun özel haberine göre, Seçil Erzan’ın savunmasının alındığı duruşmanın çözülen 176 sayfalık SEGBİS kayıtlarında Galatasaray’ın eski futbolcusu Polonyalı yıldız Lukas Podolski’nin ismi ortaya çıktı.

Seçil Erzan'ın bir dönem Galatasaray'da forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Lukas Podolski'yi de bankada görüşerek fona davet ettiği, ancak olumsuz yanıt aldığı ortaya çıktı.

Lukas Podolski'nin "O işe kafa yoramayacağım" diyerek dolandırılmaktan kurtulduğu öğrenildi.

Seçil Erzan'ın dolandırdığı isimler arasında Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Emre Çolak gibi birçok isim yer alıyor..