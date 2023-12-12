Galatasaraylı futbolcunun oğlu oyuncu oldu! Bakın hangi dizide oynuyor...

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Galatasaraylı eski futbolcu Aydın Yılmaz 2010 yılında dünya evine girmişti. Aydın Yılmaz ve Ekin Yılmaz çiftinin 8 yaşında olan oğulları Aksel Yılmaz oyunculuğa merak sardı.
ATV’nin yeni başlayan “Altın Kafes” dizsiyle setlere adımı atan Aksel Yılmaz ilk deneyimini, Aytaç Şaşmaz, Şifanur Gül, Hilmi Cem İntepe ve Hayal Köseoğlu ile paylaşıyor.
Aydın- Ekin Yılmaz çiftinin yakışıklı oğulları Aksel Yılmaz, “Alper” karakterine hayat veriyor. Dizide Hilmi Cem İntepe ile olan sahnelerindeki performansı ile seyirci karşısına geçiyor.