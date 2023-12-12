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Galatasaraylı futbolcunun oğlu oyuncu oldu! Bakın hangi dizide oynuyor...

Galatasaraylı futbolcunun oğlu oyuncu oldu! Bakın hangi dizide oynuyor... Galatasaraylı eski futbolcunun 8 yaşındaki oğlu ATV’nin yeni dizisi ile oyunculuğa adım attı. Erkenden başladığı kariyerine bakın hangi diziyle adım attı…