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    Galatasaraylı Icardı'nın eşi Wanda Nara bornozlu pozuyla olay yarattı! 'Icardı görmesin'

    Wanda Nara iddialı pozlarını sosyal medyada paylaşmaya devam ediyor. Son olarak paylaştığı bornozlu pozlar büyük beğeni topladı. İşte Wanda Nara'nın son instagram paylaşımı..
    • 05.11.2022 - 11:23
    • Güncelleme : 05.11.2022 - 12:17
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    Galatasaraylı Icardı'nın eşi Wanda Nara bornozlu pozuyla olay yarattı! 'Icardı görmesin'

    Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardı'nın eşi Wanda Nara sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Ayrılığın eşiğinde olan ikili son günlerde magazin gündemini sık sık meşgul ediyor.

    Wanda Nara instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Instagram'da 15.5 milyon takipçisi bulunan Wanda Nara'nın her paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor.

    Wanda Nara 'nın dün sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım dikkat çekti. Bornozuyla yemek yediği anları instagramdan paylaşan Wanda Nara fiziği ile dikkat çekti.

    Wanda Nara 'nın bornozlu pozları 400 binden fazla beğeni alarak gündeme geldi. İşte o kareler..

    Galatasaraylı Icardı nın eşi Wanda Nara bornozlu pozuyla olay yarattı! Icardı görmesin #1

    Galatasaraylı Icardı nın eşi Wanda Nara bornozlu pozuyla olay yarattı! Icardı görmesin #2


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