Galatasaraylı Rashica'nın kayınvalidesi sosyal medyada gündeme oturdu! "Kardeşi gibi duruyor" Galatasaray'ın Kosovalı futbolcusu Milot Rashica'nın kayınvalidesini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. İşte Milot Rashica'nın kayınvalidesi..

Galatasaray'ın Kosovalı ortasaha oyuncusu Milot Rashica'nın kayınvalidesi sosyal medyada gündeme geldi.

Evli ve iki çocuk babası olan Rashica'nın kayınvalidesini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Belkız Kera ile evli olan Milot Rashica'nın Tian ve Roan adından iki erkek çocuğu bulunuyor.

Belkız Kera'nın sosyal medyada annesi ile paylaştığı bir kare uzun süre gündemde kaldı. Genç görüntüsüyle dikkat çeken Shpresa Kera tüm dikkatleri üzerine çekti.

İşte Milot Rashica'nın eşi ve kayınvalidesi..

Galatasaraylı taraftarlar bu kareye yüzlerce yorum yaptı. Bazı taraftarlar Rashica'nın eşi ve annesinin bu pozuna "Kardeş gibisiniz", "Hangisi kayınvalide" şeklinde yorumlarda bulundular.

İşte Milot Rashica'nın kayınvalidesinin bazı sosyal medya paylaşımları..