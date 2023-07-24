Galatasaraylı taraftarların yeni yengesi: Wilfried Zaha’nın eşi güzelliğiyle mest etti!

Fenerbahçe’nin uzun süredir görüşme sağladığı ve transfer etmek istediği Wilfried Zaha, Süper Lig’i karıştırdı.
Yıldız futbolcuyu Galatasaray kaptı. 30 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcu, havalimanından karşılandı.
3 yıllık sözleşme imzalaması beklenen Zaha; Manchester United, Cyrystal Palace, Cardiff formaları giydi.
Geçtiğimiz sezon Crystal Palace formasıyla Premier Lig’de çıktığı 27 maçta 7 gol atarken, 2 de asist yaptı.
Başarısıyla tarih yazan yıldız futbolcunun özel hayatı da merak edilen konular arasında. Galatasaraylı taraftarlar Zaha'nın eşini merak ediyor. İşte güzeller güzeli eşi...
Sarı-kırmızılı taraftarların yeni yengesi!
Galatasaray transferiyle dünya basınında büyük ses getiren Wilfried Zaha'nın eşi güzelliğiyle herkesi büyüledi. Gören bir daha bakıyor...