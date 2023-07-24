Galatasaraylı taraftarların yeni yengesi: Wilfried Zaha’nın eşi güzelliğiyle mest etti!

Fenerbahçe’nin uzun süredir görüşme sağladığı ve etmek istediği Wilfried Zaha, Süper Lig’i karıştırdı.

Yıldız futbolcuyu kaptı. 30 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcu, havalimanından karşılandı.

3 yıllık sözleşme imzalaması beklenen Zaha; Manchester United, Cyrystal Palace, Cardiff formaları giydi.

Geçtiğimiz sezon Crystal Palace formasıyla Premier Lig’de çıktığı 27 maçta 7 gol atarken, 2 de asist yaptı.

Başarısıyla tarih yazan yıldız futbolcunun özel hayatı da merak edilen konular arasında. Galatasaraylı taraftarlar Zaha'nın eşini merak ediyor. İşte güzeller güzeli eşi...

Galatasaraylı taraftarların yeni yengesi: Wilfried Zaha’nın eşi güzelliğiyle büyülüyor

Sarı-kırmızılı taraftarların yeni yengesi!

Galatasaray transferiyle dünya basınında büyük ses getiren Wilfried Zaha'nın eşi güzelliğiyle herkesi büyüledi. Gören bir daha bakıyor...

Galatasaraylı taraftarların yeni yengesi: Wilfried Zaha’nın eşi güzelliğiyle büyülüyor