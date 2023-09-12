Galatasaraylı Torreira’nın sokakta "waka waka" dansı viral oldu! "Atom karınca iş başında" Galatasaray’da forma giye Uruguaylı yıldız futbolcu Lucas Torreira, geçen gece İstanbul sokaklarında çalgıcılarla “waka waka” şarkısını söyleyip dans etti. O anlar sosyal medyada viral oldu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Lucas Torreira, futbol sahasının yanı sıra İstanbul'un sokaklarında da yeteneklerini sergiledi. Torreira, akşam saatlerinde İstanbul'da sokak çalgıcılarıyla eğlendi. Darbukayla Shakira'nın "Waka Waka" şarkısını çalan sokak sanatçıları, ünlü futbolcunun ilgisini çekti. Torreira, müziğin ritmine kapılarak dans etmeye başladı. Arjantinli oyuncunun neşeli anları, hem çevredekilerin hem de sosyal medyada ilgiyle karşılandı. Dans ettiği anlar viral oldu Lucas Torreira'nın İstanbul sokaklarında sokak çalgıcılarıyla eğlenirken sergilediği neşeli dans, futbolseverler arasında oldukça konuşuldu. Viral olan o görüntülere oldukça ilginç yorumlar geldi. Sosyal medya kullanıcılarından “Aklıma Arda Turan geldi”, “Taklitler aslını yaşatır”, “Sokakta bile atom karınca” gibi yorumlar geldi.

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