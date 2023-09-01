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Galatasaraylı Zaha sosyal medyanın diline düştü! Süt almak isterken öyle bir şey aldı ki… Abone Olun

Galatasaraylı Zaha sosyal medyanın diline düştü! Süt almak isterken öyle bir şey aldı ki… Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Wilfried Zaha, market alışverişi sırasında yaptığı hata ile sosyal medyanın diline düştü. Yıldız oyuncun süt yerine aldığı şey ağızları açık bıraktı. Takipçileri hemen uyardı.

ensonhaber.com Galatasaray’ın büyük ses getiren yeni transferi Wilfried Zaha, bu kez saha dışında ilginç bir olayla gündeme geldi. Galatasaray'ın 30 yaşındaki Fildişi Sahilli golcü futbolcusu, Türkiye'ye uyum sağlamak için günlük hayatın içinde yer almaya çalışıyor. Süt almak için gittiği markette yaptığı yanlış tercih, sosyal medyanın diline düştü. Yaptığı yanlışı sosyal medya hesabından yayınlayan yıldız futbolcuya gelen yorumlar kahkahaya boğdu. Süt yerine ayran aldı! Süt almak için gittiği marketten ayran alarak çıkan Zaha, sosyal medya paylaşımıyla alay konusu oldu. Yıldız futbolcu ayran şişesini paylaşarak “Alışverişe gittim ve süt olduğunu düşünerek aldığım şey yoğurt çıktı. Görünüşe göre sonraki sefere kadar yoğurt ve mısır gevreği yiyeceğim.” notunu düştü. Paylaşımın ardından takipçilerinden “Yoğurt değil ayran” uyarıları geldi. Tekrar düzeltti Wilfried Zaha, uyarıların ardından bir paylaşım daha yaparak "Ayran ve kebab. Teşekkürler Türk arkadaşlarım." notunu düştü. Paylaşım kısa sürede gündem oldu.

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