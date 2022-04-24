Galatasaraylıların babası Fatih Terim'e 'dede' diyen torunlarına bakın! 'Bu ne tatlılık imparator?'

Galatasaraylıların babası Fatih Terim'e 'dede' diyen torunlarına bakın! 'Bu ne tatlılık imparator?'

Galatasaray camiasının en sevdiği isimlerden birisi olan Fatih Terim'in torunları, tatlılıklarıyla dikkati çekti. Buse Terim'in iki kızı, Merve Terim'in ise bir erkek çocuğu var.

4 Eylül 1953 yılında Adana'da dünyaya gelen Fatih Terim, Burak Elmas yönetimi tarafından geçtiğimiz aylarda görevden alındı.

Arada ayrılıklar yaşanmasına rağmen uzun bir süredir Galatasaray'ı çalıştıran Terim, aniden görevden alınınca taraftarların tepkisini çekti.

Fatih Terim'in görevden ayrılması sonrası Galatasaray'da değişen bir şey olmadı ve Elmas yönetimi idari açıdan ibra edilmedi.

Burak Elmas yönetimi seçim kararı alırken, başkanlık yarışına girecek olan adaylar ise gözünü yeniden Fatih Terim'e çevirdi.

Terim'in bundan sonraki süreçte kararı ne olur bilinmez ancak deneyimli hoca şu sıralar ailesiyle vakit geçiriyor.

Eşi, kızları ve torunlarına zaman ayıran Fatih Terim, Buse Terim'in küçük kızı Naz için düzenlediği doğum günü partisine katıldı.

Torunu ve ailesiyle poz veren Fatih Terim, taraflı - tarafsız herkesin beğenisini kazandı ve kare yorum yağmuruna tutuldu.

Fatih Terim'in çektirdiği fotoğraf sonrası torunları gündeme gelirken, "Bu ne tatlılık imparator?" yorumları yapıldı.

Fatih Terim ve torunları

Volkan Bahçekapılı ile evli olan Buse Terim, Naz ve Nil adında iki kız çocuğu dünyaya getirdi.

Naz'a hamileyken ve doğum sonra kiloları nedeniyle eleştirilen Terim, eski fit görünümüne kavuştu.

Babası Fatih Terim'in oturduğu siteye taşınacağı söylenen Buse Terim, sık sık aile fotoğraflarına yer veriyor.

Babası Fatih Terim ve kızlarının çektirdiği kareleri paylaşmayı ihmal etmeyen güzel isme yorum yağıyor.

2011 yılında Ahmet Baran Çetin ile evlenen Merve Terim, Yaman adında bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu açıklayan Terim, bu habere fazla sevinememiş ve bebeğini kaybettiğini duyurmuştu.