Game of Thrones'un yıldızı hayatını kaybetti! Darren Kent kimdir? Darren Kent neden öldü? Game of Thrones dizisiyle ünlenen Darren Kent'in hayatını kaybetmesinin ardından hakkında aramalar hız kazandı. İşte Darren Kent hakkında merak edilenler..

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Game of Thrones dizisinin sevilen oyuncularından Darren Kent hayatını kaybetti.

Darren Kent'in hayatını kaybettiğini açıklayan oyunculuk ajansı, Daren Kent'in vefat ederken yanında ailesi ve arkadaşlarının olduğunu dile getirdi.

Game Of Thrones ve EastEnders gibi dizilerle gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken İngiliz oyuncu Darren Kent, uzun süredir hastalıklarla mücadele ediyordu.

Darren Kent, kariyerinin başından bu yana kemik erimesi, eklem iltihabı ve nadir görülen bir cilt hastalığıyla mücadele ediyordu.

36 yaşında hayatını kaybeden Darren Kent'in ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu.

Ölüm haberi sonrası Darren Kent hakkında aramalar hız kazandı. İşte Darren Kent'in merak edilenleri..

Darren Kent kimdir?

Darren Kent, 1987 yılında Essex'te dünyaya geldi. İlk oyunculuk deneyimini 'Mirrors' isimli filmde başrol oynayarak yaşadı.

Yazarlık, yönetmenlik ve yapımcılığa olan ilgisiyle bilinen Darren Kent genellikle oyunculuk çalışmalarıyla tanınıyordu.

Darren, 2012 yılındaki Van D'or Ödül Töreni'nde 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü kazandı.

Darren Kent, engelli ve dezavantajlı grupların performans sanatlarına katılımını destekleyen Equal People Performing Arts isimli derneğin başkanlığını yürütüyordu.

Başarılı oyuncu 36 yaşında hayatını kaybetti..