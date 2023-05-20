"Gamzeli güzel" diye nam saldı! Doktor Civanım'ın Sümbül'ü Bahar Öztan'ın son hali... Yeşilçam'ın "Gamzeli Güzel" lakabıyla tanınan efsane ismi Bahar Öztan, Doktor Civanım'ın Sümbül'ü olarak hafızalara kazındı. Şimdilerde 60 yaşındaki Öztan'ın son halini görenler, şaşıp kalıyor...

Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri, zaman zaman televizyon ekranlarına taşınıyor.

Doktor Civanım filmi, dönemin sevilen yapımları arasında yer alıyor.

Kemal Sunal'ın başrolünde oynadığı, Kartal Tibet'in yönettiği 1982 yapımı Türk komedi filmi Doktor Civanım, Ayşen Gruda, Bahar Öztan, Yadigar Ejder gibi isimleri buluşturdu.

Dizide Sümbül karakterini canlandıran Bahar Öztan, adını hafızalara kazıdı.

Türk sineması kendisini, "Gamzeli Güzel" olarak tanıdı.

Ekran kariyerine şampuan reklamıyla adım atan Bahar Öztan, birçok başarılı projede usta isimlerle yer aldı.

Şimdilerde 60 yaşında olan Öztan, kanserle mücadele ediyor. Son halini görenler ise tanımakta zorlanıyor.

Kanserle savaşıyor

Bir süredir sağlık sorunları nedeni ile keyifsiz günler yaşadığı bilinen Bahar Öztan, beş kere kansere yakalandı.

Her defasında hayata yeniden merhaba diyen efsane oyuncu, şu sıralar yeniden savaşıyor.

İşte Bahar Öztan'ın son hali...