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- Garsonun pizza şovu, müşterinin yüzünde patladı
Garsonun pizza şovu, müşterinin yüzünde patladı
Bir Uzak Doğu ülkesindeki garson, müşterilerine şov yapmak isterken talihsiz bir olay yaşadı. Havaya fırlatılan hamur, garson tarafından tekrar yakalanamayınca, müşterinin yüzüne yapıştı.
- Haber Merkezi
- 11.10.2022 - 09:18
- Güncelleme : 11.10.2022 - 09:48
Restoranlarda müşterilerin lezzet kadar ilgisini çeken bir diğer şey de sunum.
Son dönemlerde garsonlar, müşterilerine tabak sunumlarının yanında şovlarını da sergilemeye başladı.
Bir Uzak Doğu ülkesinde garson tarafından gerçekleştirlen şov ise beklenilenin dışında ilerledi.
Hamur, müşterinin suratına yapıştı
Sosyal medyada binlerce tıklanan görüntülerde, pizza hamurunu havada çeviren garson, hamuru tekrar yakalayamadı.
Bu esnada hamur, pizza bekleyen müşterinin suratına yapıştı.
O anlar kamerada
Olay sırasında müşteri neye uğradığını şaşırırken, garsonun komik halleri de anbean kayda alındı.
İşte o anlar...
Garsonun pizza şovu, müşterinin yüzünde patladı VİDEO