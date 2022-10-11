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Garsonun pizza şovu, müşterinin yüzünde patladı

Garsonun pizza şovu, müşterinin yüzünde patladı

Bir Uzak Doğu ülkesindeki garson, müşterilerine şov yapmak isterken talihsiz bir olay yaşadı. Havaya fırlatılan hamur, garson tarafından tekrar yakalanamayınca, müşterinin yüzüne yapıştı.