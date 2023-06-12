"Gaza geldim" diyerek paylaştı! Seda Akgül'den mayolu poz..."Filinta gibisin" Zayıfladığını söyleyen ünlü sunucu Seda Akgül, "gaza geldim" notuyla bikinili paylaşım yaptı.

Değişimi aşk hayatı ve açıklamaları ile sık sık gündem de yer alan ünlü sunucu ve spikerler arasında olan Seda Akgül, bir süredir ekranlardan uzakta.

Kariyerine ana haber ve program sunuculuğu yer alan Akgül, adından en çok Kısmetse Olur yarışmasıyla bahsettirdi.

Magazin figürü haline gelen Akgül, sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor.

Aynı zamanda yazar ve akademisyen olan sunucunun hatrı sayılır bir takipçi kitlesi bulunuyor.

Şezlongtan paylaştı

İzmir'de yaşayan 51 yaşındaki ünlü isim, fazla kilolarını vermeye başlayınca mayolu pozlarını yayınladı.

Instagram hesabından siyah mayolu pozlarını yayınlayan Akgül, "Arkadaşlar ara sıra mayolu paylaşım yapabilirim. Zayıflamaya başlayınca gaza geldim. Mazur görün." dedi.

Takipçileri ise "Filinta gibisin", "Tam göremedik ama güzelsin", "Taş gibisiniz" yorumlarında bulundu.