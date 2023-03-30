Gazeteci Gürkan Hacır, Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce görüşmesini değerlendirdi Ensonhaber'e konuşan gazeteci Gürkan Hacır, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce'ye yaptığı görüşmesinin kamuoyu beklentisini karşılamadığını belirtti. Hacır "O odada bulunan kişilerden de bilgiler aldım, bu konular gündeme gelmemiş. Adaylıktan çekil, biz aday olalım veya sen ol destekleyelim gibi konuşmalar geçmemiş" dedi.

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Cumhurbaşkanlığı seçimine az bir zaman kala muhalefette gündem epey hararetli..

Son olarak Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, muhalefette oyları bölmekle suçlanan 100 bin imzayı toplayarak Cumhurbaşkanı adayı olma hakkını elde eden Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi ziyaret etti..

Adaylıktan vazgeçmesi için yapılan baskılar sonrası görüşmenin seyrinin nasıl olacağı merak edilirken, İnce'nin ortak basın toplantısının ardından Kılıçdaroğlu'nu "Hoş geldiniz, güle güle" ifadeleriyle uğurlaması, siyasetin gündemine oturdu.

Anketlere göre aldığı oyların çoğunun muhalefet tabanından gelen İnce, adaylıktan çekilmedi.

Ensonhaber de, Kılıçdaroğlu-İnce görüşmesini muhalefete yakınlığıyla bilinen gazeteci Gürcan Hacır'a sordu.

"Bilgi aldım, görüşmede 'Adaylıktan çekil' gibi konuşmalar yaşanmamış"

Görüşmenin kamuoyu beklentisini karşılamadığını vurgulayan Hacır, şu ifadeleri kullandı:

Dün Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir araya geldi. Bütün gözler o zirvedeydi. Yarım saatlik bir görüşme planlanmıştı ancak heyetlerle yapıldığı için 1 saat sürdü.



Görüşme sonrası bir basın açıklaması yaptılar ancak çok şaşırtıcı bir gelişme, basın açıklamasında adaylıklara ve ittifaka ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.



Daha sonra ince TV100’den Ece Üner’e bağlandı ve bu konu gündeme gelmedi dedi. Ben de önce diplomatik bir tarzla kamuoyuyla paylaşmıyorlar diplomatik bir görüşme mi sürüyor diye düşündük.



O odada bulunan kişilerden de bilgiler aldım, bu konular gündeme gelmemiş. Adaylıktan çekil, biz aday olalım veya sen ol destekleyelim gibi konuşmalar geçmemiş. Dışarı çıktılar açıklama yaptılar, kamuoyu da şaşkın bir şekilde bekledi.

"Muharrem İnce'nin kendisine bakanlık verilmesi karşılığında adaylıktan çekileceği bir iddiaydı"

Deprem ve sandık güvenliği konuşulmuş ancak İnce’nin adaylıktan çekilmesi gündeme gelmemiş. Daha sonra bir gazeteci ağabeyimiz bir iddia ortaya attı, Muharrem İnce adaylıktan çekilecek ve kendisine karşılığında bir cumhurbaşkanı yardımcılığı, bir bakanlık ve belli sayıda da milletvekili garantisi istiyor gibi bir iddiaydı bu.

"Biz 4 adaylı bir seçime hazırlanıyoruz artık"