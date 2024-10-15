Haber Merkezi

TV100 kanalında Gürkan Hacır ile “Taksim Meydanı” Programında Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, Rize’de bir firmanın açılışı ile ilgili yaşanan tartışmalar ve eleştiriler konusunda açıklamalarda bulundu.

Burhan, Rize İl Başkanı ve Belediye Başkanları sanki bütün bu İsrail’de yaşananlardan sorumlu, Filistin’de katliamlardan sorumlu gibi bazılarının eleştirdiğini bunu kabul etmenin mümkün olmadığını söyledi.

BURHAN, O GÖRÜŞMEYİ AKTARDI

Sinan Burhan, "Dünyada Türkiye hariç bütün diktatörlerin İsrail’i desteklediğini söyleyerek siz getirip 2 tane belediye başkanına bunu koyamazsınız." dedi.

Burhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer’i aradığını söyleyerek aralarında geçen diyaloğu aktardı.

"BİLMEDİĞİN ŞİİRİ OKUMA"

Burhan, İl Başkanı’nın bir açıklama yaptığını Mehmet Akif Ersoy’dan bir şiir okuduğunu, bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yılmaz Katmer’i arayarak “Niçin böyle bir açıklama yaptın?” diye sorduğunu bunun üzerine Katmer’in “Efendim bize saldırdılar, İsrail uşağısınız dediler, özellikle sol marjinal guruplar.” diyerek böyle bir açıklama yaptığını söyleyince Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da kendisine “Sen o şiiri biliyor musun? Bilmediğin şiiri okuma.” dediğini aktardı.