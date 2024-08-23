Haber Merkezi
Gaziantep'ten sosyal medyaya dikkat çeken bir görüntü yansıdı.
Şehirde TAG Otoyolu Nurdağı viyadüklerinde yol çalışması nedeniyle trafik oluştu.
O anlarda akşam namazını kaçırmak istemeyen bir şoförün bulduğu çözüm, başka bir vatandaşın kamerasına yansıdı.
KİLİTLENEN TRAFİKTE ABDESTİNİ ALDI
Duran trafikte zamandan tasarruf etmek isteyen şahıs, arabasının kapısını açarak abdest aldı.
Görüntüyü çeken kişinin o anlarda 'Helal olsun' ifadeleri kameraya yansıdı.
O anlar böyle görüntülendi.
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