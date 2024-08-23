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Gaziantep'te sıkışan trafikte abdestini böyle aldı

Gaziantep'te sıkışan trafikte abdestini böyle aldı Sıkışan trafikte namazını kaçırmak istemeyen vatandaş, abdestini otomobilinin kapısını açarak aldı. O anlar böyle görüntülendi.