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- Gazını kavanozlayıp satıyordu! Fenomen Stephanie Matto'nun hazin sonu...
Gazını kavanozlayıp satıyordu! Fenomen Stephanie Matto'nun hazin sonu...
Çıkardığı gazı kavanozlara koyarak hayranlarına tanesi bin dolardan satan Stephanie Matto, aşırı gaz çıkarmaya çalıştığı için hastanelik oldu.
- Haber Merkezi
- 05.01.2022 - 10:36
- Güncelleme : 05.01.2022 - 10:39
ABD'li Stephanie Matto, çıkardığı gazı kavanozlayıp satarak haftalık 70 bin dolar kazanıyor.
Ancak fenomenin taleplere yetişebilmek adına daha fazla gaz çıkarma girişimi hastanede son buldu.
Taleplere yetişebilmek adına daha fazla kavanoz üretebilmek için daha fazla gaz çıkarmaya çalışan ünlü fenomen, göğsünde ağrı hissetmesi üzerine yapılan testlerde kalp krizi belirtilerine rastlanıldığını açıkladı.
İŞİ BIRAKTI
31 yaşındaki fenomen, bu yüzden işini bırakmak zorunda kaldığını açıkladı.