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Gazını kavanozlayıp satıyordu! Fenomen Stephanie Matto'nun hazin sonu...

Gazını kavanozlayıp satıyordu! Fenomen Stephanie Matto'nun hazin sonu...

Çıkardığı gazı kavanozlara koyarak hayranlarına tanesi bin dolardan satan Stephanie Matto, aşırı gaz çıkarmaya çalıştığı için hastanelik oldu.