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    Gecenin Ucunda 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Aşkla sınanan Macide nasıl bir karar verecek?

    Star TV'nin yeni dizisi Gecenin Ucunda her Çarşamba günü saat 20.00'de izleyicisiyle buluşuyor.Dizinin merakla beklenen 3. bölüm fragmanı yayınlandı..
    • 13.10.2022 - 13:11
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    Gecenin Ucunda 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Aşkla sınanan Macide nasıl bir karar verecek?

    TMC Film & Âlim Yapım'ın yapımclığını üstlendiği yönetmenliğini ise Barış Erçetin'in yaptığı Gecenin Ucunda dizisi ilk iki bölümüyle büyük beğeni topladı.

    Gecenin Ucunda dizisinde Neslihan Atagül, Kadir Doğulu, Tuba Ünsal, Sarp Levendoğlu ve Zuhal Olcay gibi birbirinden başarılı oyuncular rol alıyor.

    Neslihan Atagül'ün hayat verdiği Macide karakteri iş hayatında mutlu olamayıp başkalarını iyileştirmenin peşine düşecek ve kendisini bulmak için çıktığı bu yolda bambaşka bir dünyanın içinde kendini bulacaktır.

    Gecenin Ucunda 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Aşkla sınanan Macide nasıl bir karar verecek? #1

    Macide'nin yaşayacakları ve aşkla sınanmaları izleyiciyi ekrana kilitleyecek gibi duruyor.Dizinin merakla beklenen 3. bölüm fragmanı yayınlandı.

    Gecenin Ucunda 3. bölüm fragmanı VİDEO


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